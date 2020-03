Conducevano un ciclomotore senza avere la patente: denunce, sequestri e maxi multe

Alla guida del ciclomotore senza aver mai conseguito la patente. Denuncia, sequestro e maxi multa per due cittadini stranieri fermati dalla Polizia stradale nel corso dei controlli a tappeto effettuati in questi giorni. A Varallo un uomo di origine romena è finiti nei guai dopo essere stato fermato alla guida di un ciclomotore: l'uomo non aveva mai conseguito la patente e il mezzo – sequestro dagli agenti - non era assicurato. Destino analogo per un cittadino del Ghana, fermato, in questo caso a Borgosesia: anche lui conduceva un ciclomotore senza aver mai preso la patente. L'uomo è stato denunciato, il mezzo sequestrato ed è stata elevata una multa da 5mila 100 euro.