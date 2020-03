Gattinara e Caresana: persone in ospedale; Fontanetto secondo caso positivo

Secondo caso positivo di Coronavirus a Fontanetto Po: si tratta di una persona le cui condizioni sono buone e che è posta in isolamento domiciliare insieme a un secondo componente della famiglia. Anche in questo caso, come era avvenuto anche con la prima persona colpita dal virus, non sono stati registrati contatti della persona positiva con il resto del paese.

Due le persone positive a Gattianra: una è ricoverata a Vercelli, in condizioni stabili, e i parenti - in buone condizioni di salute - sono monitorati in casa, come ha ricordato il sindaco Daniele Baglione nel suo aggiornamento quotidiano; l'altra persona è ricoverata a Borgomanero.

Anche Caresana conta, oggi, due persone con test positivo, che hanno avuto bisogno del ricovero: "Una persona è a Novara e una a Vercelli - spiega attraverso i social il sindaco Claudio Tambornino -. Sono state prese tutte le precauzioni del caso in accordo con l'Asl che tiene costantemente l'amministrazione comunale. Il mio pensiero va a questi concittadini più sfortunati di noi che possiamo stare a casa in salute".