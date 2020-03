Vercellese: i positivi superano quota 200

Sono 26 i decessi di persone positive al test del “Coronavirus Covid-19” comunicati venerdì mattina dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte: 10 in provincia di Torino, 4 nell’Alessandrino, 6 nel Novarese, 3 nel Cuneese, 2 nell’Astigiano e 1 proveniente da fuori regione.

Il totale complessivo è ora di 209 deceduti risultati positivi al virus, così suddivisi su base provinciale: 66 ad Alessandria, 7 ad Asti, 24 a Biella, 12 a Cuneo, 27 a Novara, 47 a Torino, 12 a Vercelli, 10 nel Verbano-Cusio-Ossola, 4 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

BOLLETTINO CONTAGI ORE 13

Intanto si è registrata una nuova impennata di casi positivi, anche nel vercellese: sono 203 le persone contagiate, mentre in Piemonte si viaggia verso le 3.500 unità.

Ecco i dati del bollettino. Sono 3.461 le persone finora risultate positive al “Coronavirus Covid-19” in Piemonte: 595 in provincia di Alessandria, 151 in provincia di Asti, 175 in provincia di Biella, 221 in provincia di Cuneo, 293 in provincia di Novara, 1.556 in provincia di Torino, 203 in provincia di Vercelli, 142 nel Verbano-Cusio-Ossola, 52 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 72 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 280, quelle guarite 8.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 10.290, di cui 6.263 risultati negativi.

Intanto, nel bollettino quotidiano viene confermata la chiusura, a partire dal 23 marzo, di nove Pronto soccorso, tra cui quello di Borgosesia, una notizia, circolata giovedì sera, che ha causato una vera e propria sollevazione tra cittadini e amministratori locali.