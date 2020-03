La Madonna degli Infermi vicino a malati e personale sanitario

Un segno di grande vicinanza ai malati, alle loro famiglie e agli operatori sanitari quello dato dall'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo.

Da qualche giorno la Madonna degli Infermi, da secoli venerata nel santuario all'interno della chiesa di San Bernando, è stata spostata nella cappella dell'ospedale Sant'Andrea perché sia più vicina ai malati e agli operatori e li possa proteggere dall’epidemia di coronavirus.

Per chi è credente, un segno di grande conforto, soprattutto in un momento in cui, per motivi sanitari, non è possibile visitare né assistere i propri cari ricoverati. E, in effetti, la notizia diffusa dall'Asl attraverso i suoi canali social, è stata molto apprezzata da operatori sanitari e fedeli.