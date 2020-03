Appello ai volontari: "La raccolta di sangue non si ferma"

"Continuiamo a donare il sangue!": l'appello, che nei giorni scorsi era arrivato dal mondo del volontariato sanitario, viene oggi rilanciato dall'Asl che, anche nei giorni dell'emergenza, ricorda l'importanza della donazione.

"La paura da Coronavirus - si legge in una nota dell'azienda - ha determinato un iniziale calo delle donazioni di sangue ma grazie all’immediata e generosa risposta dei donatori italiani, al momento l’emergenza sangue è rientrata. Ora è necessario continuare a garantire una costante disponibilità di sangue per tutti i pazienti che ne hanno necessità, ed ogni giorno in Italia ve ne sono oltre 1800".

Donare il sangue è sicuro anche in questi giorni di emergenza, ma le donazione devono essere programmate e ai donatori è richiesto un po' di attenzione in più.

"Le misure di prevenzione del contagio si applicano anche alla donazione di sangue - spiegano dall'Asl - al donatore è consentito spostarsi da casa per andare a donare ma deve prima prenotare contattando il Servizio Trasfusionale o l’Unità di Raccolta AVIS, per garantire la distanza di sicurezza interpersonale e per verificare la presenza di eventuali sintomi o fattori di rischio per infezioni respiratorie. Anche coloro che vogliono diventare donatori di sangue devono prenotare: dopo un prelievo di controllo e la valutazione medica del loro stato di salute, se giudicati idonei dopo 30 giorni potranno fare la loro prima donazione".

I requisiti minimi per poter donare il sangue sono: essere in buona salute e pesare più di 50 chili.

I riferimenti per Vercelli sono: S.S.D. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale: telefono 0161. 593423 - 0161.593348; fax 0161.593858; e-mail: servizio.trasfusionale@aslvc.<wbr></wbr>piemonte.it

Unità di Raccolta AVIS Provinciale di Vercelli: tel. 0161593347 – Fax 0161 593858 cell. 3337347856, e-mail: udr.vc_segretaria@libero.it