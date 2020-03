Facciamoloinsiene: già operativa la RX mobile per l'ospedale di Borgosesia

E' stato consegnato giovedì, all’ospedale di Borgosesia, l’apparecchio radiologico mobile per poter procedere in sicurezza alla lotta contro il Covid-19, acquistato grazie alla generosità dei donatori valsesiani.

Il radiografo portatile dopo la consegna di stamattina, alla presenza del direttore sanitario, Federico Scienza, di Gualtiero Canova, direttore dell'Area Chirurgica Asl Vercelli, di Maria Gabriella Lippi medico dell’ospedale di Borgosesia e di Laura Cerra, presidente della Fondazione Valsesia Onlus, è già operativo ed è il frutto della grande generosità dei donatori che hanno aderito alla campagna #facciamoloinsieme per Emergenza Coronavirus.

"Da oggi - si legge in una nota della Fondazione Valsesia - abbiamo una preziosa risorsa in più per poter affrontare il picco che è la parte più delicata e impegnativa da superare ma se restiamo uniti possiamo farcela. L’apparecchio radiografico mobile - prosegue la presidente Cerra - verrà utilizzato per la fase di analisi di accertamento positività Covid-19 sui pazienti in area Triage, in questo modo non sarà necessario il passaggio alle sale radiografiche interne in questa prima fase evitando di dover infettare la sale radio ospedaliere. Questo apparecchio è di grande importanza in questo delicato momento ma sarà fondamentale per il nostro ospedale anche quando torneremo alla normalità”. Grazie di cuore a tutti i donatori e a tutto il personale sanitario impegnato quotidianamente in una sfida mai affrontata prima".

La presidente ricorda poi che sono già stati ordinati e sono in attesa di essere consegnati i respiratori per la terapia intensiva e quello portatile nonché dei dispositivi basici che sono necessari in grande quantità per tutelare il personale ospedaliero e i pazienti.

"Tutta la strumentazione acquistata sarà utilizzata anche in futuro e che ogni acquisto è stato concordato e valutato con la direzione generale Asl Vercelli per essere concretamente operativi nella lotta contro l’emergenza Covid-19 - conclude Cerra -. Grazie a tutti, grazie al cuore grande dei valsesiani e alla loro capacità di far fronte comune per il proprio territorio e per la propria comunità. #Facciamoloinsieme, una gara di solidarietà e di responsabilità sociale immensa che continua e che è un segnale di fiducia e speranza per superare questo momento e per ripartire di slancio sconfitto il “nemico” Covid-19. Per questo è fondamentale donare ancora, #facciamoloinsieme distanti ma vicini con il cuore".

Per donare, tramite bonifico bancario, s'è un conto corrente (Biverbanca, filiale di Varallo) intestato alla Fondazione Valsesia Onlus IBAN: IT29 R060 9044 9000 0000 1001 092 CAUSALE: EMERGENZA CORONAVIRUS Oppure è possibile utilizzare la PAY PAL FONDAZIONE VALSESIA CAUSALE: EMERGENZA CORONAVIRUS https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_sxclick&hosted_button_id=NDHV7WHQV7ZX6&source=url.