Cimiteri chiusi in quasi tutto il vercellese. Mercati alimentari: chi sì e chi no

Sospensione a macchia di leopardo per i mercati alimentari, mentre la gran parte di cittadine e paesi del vercellesi hanno optato per la chiusura dei cimiteri comunali. A 10 giorni dal Decreto, le amministrazioni locali adottano misure “aggiuntive” mirate sul contesto locale, per evitare situazioni di potenziale rischio per la salute.

Capitolo mercati: il Decreto dell'11 marzo aveva disposto la chiusura di tutti i mercati non alimentari e la possibilità per gli altri di restare aperti osservando però particolari misure precauzionali, a partire dalla collocazione dei banchi a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro. Tra i centri del vercellese che hanno deciso di mantenere l'appuntamento settimanale c'è stato BorgoVercelli, dove l'appuntamento si è svolto regolarmente: “Vi vogliamo ringraziare – è stato poi scritto dall'amministrazione comunale sulla pagina ufficiale del Comune - per il senso civico dimostrato questa mattina in occasione del mercato... avete mantenuto le distanze... chi aveva le mascherine e i guanti li ha indossati. Se non cambiano le regole mercoledì prossimo il mercato si svolgerà regolarmente”.

Decisione opposta per Crescentino, dove l'amministrazione ha deciso di sospendere anche il mercato alimentare: “Motivi logistici e di sicurezza” ha spiegato in un video il sindaco Vittorio Ferrero.

Uno dopo l'altro vengono invece chiusi i cimiteri comunali: nella sola giornata di giovedì la decisione è stata assunta da Crescentino (dove sono stati chiusi i cimiteri del capoluogo e di tutte le frazioni), di Borgo d'Ale, Alice Castello, Cigliano. Ma la stessa decisione era già stata adottata nei giorni scorsi da Borgo Vercelli, Arborio, Buronzo e varie altre amministrazioni.