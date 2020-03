Coronavirus, morto un trinese positivo al test

Altri casi positivi e, purtroppo, un decesso a Trino.

La comunicazione dell'Asl al sindaco Daniele Pane arriva poco prima della mezzanotte di lunedì sera e, come il primo cittadino ha promesso, viene subito comunicata ai cittadini con i quali l'amministrazione trinese (così come tutte quelle del territori) sta tenendo una linea di massima trasparenza collaborazione.

"Ho ricevuto poco fa comunicazione ufficiale da parte degli organi competenti dei dati relativi alla situazione nel nostro Comune sulla base degli esiti sui tamponi pervenuti all’Unità di crisi - spiega Pane -. Risultano 3 casi positivi di residenti nel nostro Comune: uno di loro è in quarantena domiciliare e, dopo i primi giorni di leggero malessere, mi ha comunicato di stare meglio. Due erano ricoverati in ospedale e per uno dei nostri concittadini, purtroppo, non c'è stato niente da fare. Ci stringiamo forte forte al dolore delle famiglie in questo momento delicato e difficile".

Pane, che nei giorni scorsi aveva fortemente criticato l'Asl di Alessandria per la lentezza e la macchinosità delle comunicazioni, assicura i concittadini che "Dopo giornate complicate di comunicazione, finalmente grazie al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al suo team e al presidente della Provincia di Vercelli, Eraldo Botta, riusciamo quanto meno ad avere qualche informazione ufficiale più in tempo reale".

Ai trinesi che, martedì mattina si sveglieranno con questa brutta notizia, Pane chiede uno sforzo: "Ribadisco a tutti l'importanza di attenersi alle disposizioni governative e di evitare qualsiasi spostamento non indispensabile. Gli aggiornamenti sull'evoluzione della situazione vi saranno comunicati con tempestività appena ricevuti dai canali ufficiali".