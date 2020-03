Tre santhiatesi positivi al Covid-19

Sono tre i santhiatesi postivi al Covid-19: lo comunica il sindaco, Angelo Cappuccio, dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale dell'Asl: "Innanzitutto - spiega in una nota - voglio esprimere a loro, a nome di tutta la cittadinanza, i migliori auguri di pronta guarigione e ai familiari, il sostegno necessario. Gli spostamenti e i contatti di queste persone sono già stati monitorati".

La richiesta del sindaco è che i concittadini affrontino la situazione senza allarme, "Come da prassi - spiega il sindaco - sono gli stessi operatori sanitari, qualora necessario, a porre limitazioni a luoghi e persone rispetto alle persone che hanno contratto il virus, quindi se non si viene contattati direttamente dagli uffici di igiene dell'ASL Vercelli non serve allarmarsi o creare inutili allarmismi".

Cappuccio ribadisce che, invece, è sempre importante il rispetto delle regole previste dal decreto del Presidente Consiglio dei Ministri dell'8 marzo: limitare gli spostamenti solo per lavoro, salute o necessità, evitare assembramenti, lavarsi le mani, non toccarsi naso e bocca. Sono le uniche strategie per contenere ed evitare il contagio.