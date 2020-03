Catricalà e Campominosi chiedono di sospendere le zone blu

Sospendere il pagamento delle zone blu fino al termine dell'emergenza. E' quanto chiedono, in una lettera inviata al sindaco Andrea Corsaro e al presidente del Consiglio comunale, Gian Carlo Locarni, i consiglieri comunali Paolo Campominosi (lista civica Voltiamo Pagina) e Michelangelo Catricalà (Movimento 5 Stelle).

"Una misura già adottata da diversi comuni italiani - spiegano in una nota - e un provvedimento che sarebbe per altro coerente con la moratoria delle cartelle fiscali e previdenziali disposte dal Governo. Riteniamo - concludono i due consiglieri comunali - si tratti di un modo per consentire, da un lato, di poter lasciare le auto posteggiate, restando a casa e limitando il più possibile gli spostamenti a quelli realmente essenziali, dall'altro di tutelare il personale ATAP Spa addetto ai controlli della sosta".