Caso positivo a Gattinara: una persona in terapia intensiva - VIDEO

Primo caso di persona positiva - purtroppo malata - anche a Gattinara: a comunicarlo, con un video diffuso nella mattina di martedì, il sindaco Daniele Baglione. "Con profondo dispiacere che vi comunico che in nottata sono stato contattato dal servizio di Protezione Civile che mi ha avvisato della presenza di un caso di contagio da Coronavirus nella nostra città. La persona risultata positiva è ricoverata in terapia intensiva all’ospedale di Vercelli. Ho contattato immediatamente la famiglia a cui va la vicinanza e l’affetto di tutta la nostra Comunità. Da oggi, tutti i famigliari sono in isolamento domiciliare".



Il sindaco Baglione ha poi precisato che un’altra famiglia residente in città è in quarantena, dopo essere entrata in contatto con una persona poi risultata positiva a Covid-19, residente in un altro comune della provincia.

"Sono notizie che, purtroppo, ci aspettavamo, ma che non avremmo mai voluto darvi".