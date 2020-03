Arborio, altri due casi positivi. Sono entrambi ricoverati

Altri due tamponi positivi ad Arborio: lo ha comunicato il sindaco Annalisa Ferrarotti che, già nei giorni scorsi, aveva dovuto dare notizia di altri due concittadini colpiti dal virus. Attualmente sono quattro le persone positive al coronavirus.

"L'Asl ci ha comunicato che due nostri concittadini, ricoverati in ospedale da giorni, sono positivi al virus - ha detto il sindaco -. Abbiamo già attivato tutte le misure di contenimento e quarantena fiduciaria per chi possa essere venuto in contatto con i nostri concittadini ai quali mando un abbraccio e un grande augurio".

Dal sindaco anche un messaggio: "Non scoraggiamoci. I risultati degli sforzi che tutti stiamo facendo per fermare il virus si vedranno dai prossimi giorni. Adesso è il momento di fare ancora di più". Per questo motivo è stata disposta un'ordinanza di chiusura del cimitero comunale.

"Fate giocare i bambini in cortile - consiglia il sindaco - siamo fortunati ad avere più o meno tutti spazi aperti privati, cerchiamo di usarli".

Poi l'invito: "Mi piace tantissimo l'idea dei bambini di affacciarsi alle finestre, questa sera alle 18, per cantare insieme Piazza Grande. Ma faccio una raccomandazione: restiamo alle finestre e sui nostri balconi".