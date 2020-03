Gruppo Cassa di Risparmio di Asti: richiesta di sospensione a distanza delle rate di finanziamenti per famiglie e imprese

Banca di Asti e Biver Banca hanno attivato il servizio per richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti a distanza, nell’ambito degli interventi straordinari rivolti a imprese e famiglie derivanti dall’emergenza sanitaria.

Lo spostamento integrale – per interessi e quota capitale - è applicabile ai finanziamenti alle imprese e ai mutui ipotecari a privati che erano in essere alla data del 31 gennaio 2020 e può essere richiesta fino al 31 dicembre 2020.

Il servizio a distanza prevede il contatto telefonico o via email da parte dei clienti interessati, al proprio gestore o alla filiale di riferimento, per la verifica della fattibilità. Il perfezionamento del contratto di accodamento avviene per via telematica, senza doversi recare in filiale, per garantire le misure precauzionali e contenere la diffusione del contagio.

“Stiamo mettendo in atto tutti gli strumenti tecnologici disponibili per continuare a offrire un servizio di qualità e, allo stesso tempo, salvaguardare la salute dei nostri clienti e del nostro personale” dichiara Carlo Demartini, Amministratore Delegato del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti. “Seguiamo attentamente l’evolversi della situazione sanitaria nel nostro paese per essere tempestivi nel proporre le soluzioni necessarie.”