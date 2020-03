Colpito da malore mentre fa la spesa: interviene l'elisoccorso

Nei giorni in cui qualsiasi sirena fa pensare all'infezione causata dal virus più "cattivo" del momento, gli operatori sanitari continuano a operare anche per altre emergenze, con l'impegno e la competenza di sempre.

E' la città di Santhià, martedì, a ringraziare, attraverso il sindaco, Angelo Cappuccio, gli operatori del 118 che sono intervenuti con la massima celerità per soccorrere una concittadino, colpito da un grave malore mentre era intento a fare la spesa, in piazza Zapelloni.

Per consentire un rapido trasporto in ospedale del santhiatese è stato fatto intervenire l'elisoccorso, atterrato nel campo di atletica della cittadina: il personale medico, dopo aver stabilizzato il paziente, lo ha elitrasportato in ospedale per le cure del caso. La città segue con apprensione anche l'evolversi di questa situazione critica.