Prarolo, Tricerro, Tronzano, Villata, Trino: il virus non si ferma

Erano molti i vercellesi che, dopo aver visto l'impennata dei casi positivi in provincia hanno chiesto di avere chiarimenti su paesi e cittadine toccate dal virus.

A farsi carico di rispondere a queste richieste sono i sindaci del territorio che, dopo l'arrivo delle comunicazioni ufficiali da parte dell'Asl sono sempre solleciti e attenti nel riferire ai concittadini.

Purtroppo, come era lecito aspettarsi, nel corso della settimana, la presenza di Covid19 positivi si sta piano piano allargando a un po' tutto il territorio, soprattutto nella bassa.

Nel solo pomeriggio di martedì sono arrivate le conferme per due casi positivi a Prarolo, dove il sindaco Dario Caldera è in attesa di ricevere informazioni sull'eventuale messa in quarantena fiduciaria di alcuni concittadini.

Un caso positivo anche a Tronzano mentre salgono a 4 le persone positive al test a Villata, dove 18 persone si trovano in isolamento fiduciario. Poco fa la comunicazione che, dopo il caso di qualche giorno fa, un'altra persona di Tricerro è ricoverata in ospedale: salgono a due i tricerresi colpiti dal virus e a quattro quelli attualmente in quarantena. “Siamo in attesa di ricevere dall'Asl indicazioni relative a eventuali altre quarantene”, è la comunicazione dell'amministrazione.

Un nuovo caso, già confermato, si è avuto anche a Trino, mentre a Motta de'Conti si attende l'esito del tampone disposto su una persona del paese che presentava gravi sintomi influenzali e che, nei giorni scorsi, è venuta in contatto con il caso positivo. "Come avete di certo capito dalle sirene dell'ambulanza - ha detto nel tardo pomeriggio il sindaco, Emanuela Quirci - è stato disposto il trasporto in ospedale e ora aspettiamo l'esito del tampone. Sperando che la salute possa tornare presto".