Coronavirus, Ronsecco piange un concittadino

Sono giorni di lutto e preoccupazione quelli che si vivono in molti centri del vercellese dove si sono accertati casi di persone positive al Coronavirus.

Nella serata di lunedì 16 marzo, è giunta a Ronsecco la comunicazione ufficiale sulla morte di un concittadino, il 72enne Gian Franco Conti, spirato nella notte ta domenica e lunedì all'ospedale Sant'Andrea.

L'uomo era stato ricoverato domenica 8 marzo dopo che il sindaco Davide Gilardino, allertato dai conoscenti dell'uomo che da diversi giorni non lo vedevano uscire di casa, aveva telefonato al 118.

"Preoccupato della situazione e dell’incremento dei contagi di Coronavirus in provincia, ho chiamato, sempre domenica 8 marzo, il Servizio dedicato dell’Asl, per avere aggiornamenti sulla sua salute - spiega Gilardino ai concittadini -. Non avendo avuto risposta, probabilmente perché impegnati a gestire l’emergenza in corso, ho inviato un sms alle 19 e, solo alle 21, sono stato ricontattato e rassicurato che avrei avuto aggiornamenti non appena gli esami fossero stati eseguiti. La situazione clinica era comunque molto complicata".

Le telefonate si sono succedute sino a venerdì 13 marzo e la risposta è sempre stata che a Ronsecco non vi erano casi di positività al Coronavirus.

Poi la svolta, negativa "Lunedì 16 marzo - spiega Gilardino - ho appreso da una mail arrivata in Comune da parte dell’ospedale di Vercelli che il nostro Gianfranco era venuto a mancare. Nemmeno i parenti ancora erano ancora stati avvisati. Così ho telefonato direttamente al direttore dell’Asl, dottoressa Serpieri che, dopo aver verificato le mie richieste, mi ha ricontattato confermandomi il decesso e le anche che, purtroppo, era inserito nell’elenco di coloro che avevano contratto il virus. Chiaramente la notizia non era ufficiale: era necessario attendere la conferma del tampone da parte dell’Istituto Superiore di Sanità; per questo motivo, mi è stato chiesto di non divulgare una notizia ancora ufficiosa. Ho pregato in queste ore perché la notizia non fosse confermata. Purtroppo quando è squillato il telefono pochi minuti fa, ho capito che le mie speranze questa volta erano state vane".

Una tragedia che ha colpito tutto il paese dove, comunque, finora non è giunta alcuna altra comunicazione su persone positive. Il funerale del ronsecchese, che viveva solo e non aveva parenti stretti, si svolgeranno in forma strettamente privata nel pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo.

Intanto una brutta notizia è arrivata anche a Fontanetto Po. E' spirata a Tortona, dove svolgeva il suo ministero religioso, suor Maria Caterina Cafasso, 82 anni, una delle religiose del convento evacuato nei giorni scorsi dopo che erano stati rilevati numerosi casi di positività tra le consorelle: 16 le religiose ricoverate all’ospedale di Tortona, 22 quelle in quarantena. Suor Maria Caterina era originaria di Fontanetto Po e da 42 anni aveva preso i voti.