Tricolore di luci sulla facciata di Sant'Andrea

"Con il nostro Sant'Andrea, onoriamo oggi l'anniversario dell'unità d'Italia e il lavoro che tutti stanno compiendo per combattere e sconfiggere Covid-19 - spiega Corsaro - Le foto sono state fatte a lavoro ultimato, lavoro per il quale va un ringraziamento particolare a Maurizio Dosio, e sono state scattate nel rispetto delle norme relative alla prevenzione. I Tricolori comparsi alle finestre nei giorni scorsi ci fanno capire quanto, in questo momento difficile sia necessario rimanere uniti. L'Italia, oggi, ci chiama a sacrifici: dal modificare la nostra vita quotidiana fino al grave problema economico causato dalla sospensione forzata delle attività lavorative. Tuttavia tali misure devono essere affrontate con grande senso civico, affinché la quarantena duri il meno possibile e perché gli sforzi di medici e personale sanitario non risultino vani".

Corsaro conclude "Auspicando davvero un nuovo Risorgimento del nostro Paese alla fine di quest'emergenza. Ora dobbiamo farci forza, senza stringerci a coorte (e mantenendo almeno un metro di distanza), facendo prevalere il nostro senso di responsabilità per trovare la Vittoria contro questo nemico ormai globale".

L'invito del primo cittadino è ad ammirare il Sant'Andrea solo in foto: "Lo rifaremo presto per vederlo poi tutti dal vivo, una volta usciti da questa emergenza", assicura il sindaco.