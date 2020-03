Messe via Facebook, benedizione esterna delle case, gonfaloni comunali nelle parrocchie - I VIDEO

La benedizione (esterna) delle case percorrendo una Trino deserta. L'esposizione dei gonfaloni nelle chiese parrocchiali di Santhià, San Germano e Salasco. Le messe celebrate in chiese deserte e diffuse attraverso i canali social per raggiungere i fedeli bloccati in casa.

In un periodo ricco di riti, com'è quello della Quaresima, la Chiesa vercellese cerca di essere vicina ai fedeli bloccati in casa: attraverso i social come hanno fatto l'arcivescovo monsignor Marco Arnolfo, ma anche don Denis Silano, don Augusto Scavarda, don Franco Givone e vari altri sacerdoti che hanno diffuso le messe attraverso le piattaforme di Facebook. Oppure effettuando, in completa solitudine, la benedizione (esterna) delle case, come è avvenuto nel pomeriggio di martedì a Trino.

Hanno invece esposto i gonfaloni del Comuni nelle rispettive chiese parrocchiali i sindaci di Santhià, Angelo Cappuccio, San Germano, Michela Rosetta e Salasco, Doriano Bertolone, accogliendo l'invito del parroco dei tre centri, don Stefano Bedello.

Nella giornata di martedì 17 marzo, festa del Tricolore, i gonfaloni vengono portati nelle rispettive chiese parrocchiali – in forma semplice e senza concorso di popolo – dove resteranno esposti per tutto il tempo dell’emergenza legata al coronavirus.

"Con questo atto, semplice e solenne, si vogliono simbolicamente affidare le popolazioni alla protezione di Maria Santissima e all’intercessione dei Santi Patroni, per la difesa dai contagi e la guarigione delle persone infettate", spiegano i primi cittadini.

Immagini e video che, rilanciate attraverso i social, rappresentano anche un piccolo aiuto soprattutto per chi, in questi giorni, si sente un po' più solo.