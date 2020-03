Autocertificazione, il modulo cambia - LA COPIA DA SCARICARE

Cambia il modulo di autocertificazione predisposto dal ministero dell’Interno da presentare in caso di controlli da parte delle Forze dell'Ordine.

Il nuovo modello CLICCA QUI PER SCARICARE UNA COPIA integra quello precedente e contiene una nuova voce molto importante da compilare: l’interessato deve dichiarare di non essere sottoposto alla quarantena fiduciaria disposta con ordinanza del Comune su richiesta delle Asl per chi sia positivo ma in buone condizioni di salute (tanto da non richiedere cure mediche ospedaliere) o di chi sia particolarmente a rischio per i contatti avuti con persone Covid positive.

Per queste categorie di persone, il Decreto dell'11 marzo (e anche quello dell'8 disponeva) l'obbligo assoluto di restare chiusi in casa. Il modulo, in caso di controlli, resta alle forze dell'ordine che ne verificheranno la veridicità provvedendo a successive eventuali denunce nei confronti di chi abbia dichiarato il falso. E, se qualcuno lascia la quarantena obbligatoria, il rischio è di vedersi denunciati per reati ben più gravi dell'inosservanza delle misure disposte dall'autorità.