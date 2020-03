Trino: donazione da 50mila euro per l'emergenza

Donazione di 50mila euro, dalla Alientech di Trino, a sostegno della Pat: un aiuto concreto ad affrontare l'emergenza che ha molto colpito l'amministrazione comunale della cittadina.

"Oggi l’azienda di Fabio Vogliotti ha donato 50mila euro alla PAT Pubblica Assistenza Trinese per aiutarli nel fronteggiare questa epidemia - ha scritto il sindaco Daniele Pane, annunciando la notizia -. Alientech è una delle più belle realtà imprenditoriali di Trino; un'zienda all’avanguardia con sedi in tutto il mondo, e che coniuga alta professionalità, capacità e organizzazione. A Fabio e a tutti i dipendenti della famiglia Alientech un grazie grande come l'infinità dell'universo!", conclude il sindaco, condivdendo con il capogruppo della minoranza, Alessandro Portinaro, e con i concittadini, la gratitudine dei volontari e di tutti i trinesi.