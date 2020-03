Motta de'Conti: caso positivo. La persona è in ospedale - Video

Giornata difficile per molti piccoli centri del vercellese che, in queste ore, stanno ricevendo la comunicazione su casi di persone risultate positive al Coronavirus.

Dopo Buronzo, Ghislarengo, Borgo d'Ale e Quarona, tocca ora al sindaco di Motta de'Conti, Emanuela Quirci, dare ai compaesani la notizia del ricovero in ospedale di una persona residente in paese e risultata positiva al test.

"Oggi più che mai - commenta il sindaco - vi chiedo di seguire le norme, di restare a casa e di non far uscire nemmeno i bambini. Se si annoiano sfruttate giardini e cortili delle vostre case. Abbiamo la fortuna, essendo in un paese, di avere case con i cortili privati: usateli per i vostri bambini ma evitate incontri con altre persone".

Il Comune ha già avviato tutte le misure richieste dall'Asl a seguito del caso positivo. "Speriamo che questa persona possa rapidamente riconquistare la salute e siamo vicini alla famiglia", conclude il sindaco.