Borgo d'Ale: un caso positivo e una quarantena in scadenza

Un caso di positività a Borgo d'Ale e due persone in quarantena (una delle quali è da tempo domiciliata fuori paese e dunque sta osservando le disposizioni lontano dal vercellese).

Gli aggiornamenti dal territorio arrivano, in questo caso, dal sindaco Pier Mauro Andorno.

"Da noi si è appurato un caso di positività al virus e ci sono due contesti di residenti in isolamento domiciliare: l’uno, che non comporta problemi, scadrà fra breve, l’altro riguarda un nostro residente domiciliato da tempo in altra regione e nella stessa in quarantena. La situazione del paese è buona e costantemente monitorata sia da parte delle Autorità Sanitarie e medici di famiglia, sia da parte delle Autorità Civili e delle Forze dell’Ordine".

L'appello che Andorno rivolge ai suoi concittadini è ad essere responsabili e seguire con attenzione le disposizioni e gli inviti a non uscire.

"Se tutti insieme, responsabilmente, rispettiamo le regole e restrizioni vigenti, seppur con sacrificio, non avremo grossi problemi. Lo dobbiamo per il nostro bene ed interesse, per quello dei nostri cari e dell’intera comunità in cui viviamo".

A questo proposito, il sindaco comunica anche che, nel corso dei controlli effettuati finora, non sono state fatte denunce: tuttavia invita soprattutto i genitori di figli adolescenti e essere molto attenti con i ragazzi: "Sono stati segnalati gruppetti di ragazzi che, nel pomeriggio e in serata, girano per il paese senza rispettare le prescrizioni. Per favore vigilate evitando queste situazioni".