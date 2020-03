Quarona, un caso positivo. Borgosesia, due persone in quarantena

"Anche Quarona ha un primo caso positivo di Coronavirus. Si tratta di una concittadina che ha sempre lavorato fuori e che si trova un quarantena, a casa con la famiglia". L'annuncio, poco dopo le 13, è del sindaco del centro valsesiano, Francesco Pietrasanta. La signora, per fortuna, è in buone condizioni e a lei e alla sua famiglia va l'augurio affettuoso di una rapida guarigione.

La Valsesia, fatta eccezione per il primo caso che si era registrato in provincia, e che aveva riguardato un uomo di Valduggia, era stata stata finora ai margini del contagio.

"Abbiamo individuato le persone che sono in contatto con la signora e abbiamo comunicato a tutti come comportarsi - prosegue il sindaco Pietrasanta -. Quindi stiamo tranquilli. La situazione era prevedibile, purtroppo, ma se seguiamo le regole l'emergenza avrà un impatto meno forte rispetto ad altre zone".

Pietrasanta ha poi ricordato le regole di base da seguire in caso di malesseri che possano far sospettare un contagio: chiamare il proprio medico e ascoltare le istruzioni, evitando assolutamente di andare al Pronto soccorso.

Due persone in isolamento domiciliare fiduciario anche a Borgosesia: lo ha comunicato il sindaco, Paolo Tiramani, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'Asl.

"Mi sono attivato con le Asl di competenza per verificare se vi siano casi di sospetti covid 19, anche per comprendere alcune situazioni che mi avete segnalato - scrive Tiramani - A oggi sarebbero due i nostri concittadini che avrebbero avuto tampone positivo il quale però dev'essere ancora validato dall'Istituto Spallanzani, motivo per cui non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione e non risultiamo avere casi in carico a livello ufficiale. Ho chiesto la stessa cosa alle Asl limitrofe ( Biella,Novara e Vco) e sto aspettando risposta che avremo nei prossimi giorni. Senza allarmarci, vi chiedo di stringerci ancor di più nella solidarietà, proteggiamo i nostri anziani e stiamo in casa".