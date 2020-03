Dalla provincia: casi positivi a Buronzo e Ghislarengo

Due casi positivi a Buronzo e altri due già accertati anche a Ghislarengo (dove si attende un terzo responso". Arrivano dai sindaci altri aggiornamento sulla diffusione territoriale dei casi di coronavirus.

Le quattro persone colpite dall'infezione sono ricoverate all'ospedale di Vercelli e i primi cittadini dei due paesi, Lorenzo Gozzi (di Buronzo) e Martina Rinolfi (di Ghislarengo) hanno già messo in atto tutte le misure disposte dall'Asl a contenimento della diffusione del virus.

"Essere positivi o in quarantena non è un reato o una colpa, quindi vi prego non lasciatevi trascinare in facili isterismi o atteggiamenti incivili. Asl, Forze dell’Ordine, Volontari e Comune stanno lavorando ininterrottamente per garantire la salute di tutti" ha scritto Gozzi comunicando ai concittadini la notizia.