Borgosesia, 10mila euro per le attrezzature dell'ospedale

Il Comune di Borgosesia aderisce alla campagna di crowdfunding avviata da Fondazione Valsesia con l'obiettivo di acquistare 4 respiratori e un apparecchio radiografico portatile, oltre a dotazioni di base per gli operatori della sanità locale.

Nel corso della riunione di Giunta che si è tenuta lunedì nel palazzo comunale di Borgosesia: è stato deliberato di donare 10mila euro a Fondazione Valsesia per il progetto FERMIAMO#COVID19. «Siamo vicini al nostro ospedale per essere vicini alla nostra gente – commenta il sindaco, Paolo Tiramani – facciamo la nostra parte per far sì che il nostro ospedale possa dotarsi della strumentazione che Fondazione Valsesia, su indicazione dell’Asl, ha deciso di acquistare attraverso una raccolta fondi: servono 4 respiratori, un apparecchio radiografico portatile, strumenti e dispositivi basici destinati alla comunità».



Una decisione che conferma l’attenzione del Comune nei confronti dell’ospedale cittadino, da pochi giorni attrezzato dall’Asl con un’area dedicata per la gestione di pazienti affetti da coronavirus: «Il nostro è l’ospedale dei Valsesiani – aggiunge Tiramani –: come ci siamo battuti per mantenere il reparto nascite, adesso è il momento di dare una mano affinché ci sia tutto ciò che serve per curare adeguatamente chi dovesse incorrere nel virus. Sostenere il bellissimo progetto di Fondazione Valsesia, che ha visto una risposta immediata e generosa della cittadinanza, è il nostro modo per far sentire che il nostro cuore batte all’unisono con quello di tutti i valsesiani».