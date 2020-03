Scontro tra più mezzi e pedone investito: due persone in ospedale

Pedone investito e scontro tra più mezzi, intorno alle 10 di lunedì mattina sulla statale 11, all’altezza del bivio per la cascina Amorosa nel comune di Cigliano.

Secondo la prima ricostruzione dell'incidente, un furgone Fiat condotto da un giovane ha urtato un pedone e successivamente è stato tamponato da una Mercedes e da un autoarticolato Iveco. Il furgone è finito fuori strada, fermandosi in un campo vicino: sul posto, per accertamenti e soccorsi, sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Livorno Ferraris, i mezzi sanitari e i carabinieri di Cigliano.

La signora investita e il conducente della Mercedes son stati trasportati al DEA dell'ospedale di Chivasso per i controlli del caso; i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza tutti i mezzi e il tratto di strada, mentre i carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro multiplo.