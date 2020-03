Incendio in un alloggio: momenti di paura ad Asigliano

Momenti di grande paura, intorno alle 16 di lunedì, ad Asigliano, per un'incendio divampato in un'abitazione di via Manzoni.

Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Vercelli. L’incendio, scaturito dal locale bagno, all'arrivo dei soccorsi, aveva invaso l’intera abitazione: fortunatamente i proprietari avevano già lasciato l'alloggio, ma un cane e 5 gatti risultavano ancora all'interno.

La squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto tempestivamente a spegnere l'incendio e a recuperare gli animali soccorrendoli con ossigenoterapia. In seguito sono stati trasportati alla Clinica Veterinaria a Vercelli per essere sottoposti alle cure del caso.