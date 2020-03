E' morto Mario Carrara, fondatore della "Meeting Art"

Il mondo imprenditoriale e dell'arte dice addio a Mario Carrara, 74 anni, fondatore e presidente di Meeting Art, la prima Casa d’Aste in Italia.

Romano di origine, si era trasferito a Vercelli negli anni '70, aprendo prima un negozio di tappeti e poi avviando quella che sarebbe diventata la sua vera attività. Malato da tempo, Carrara aveva festeggiato, lo scorso autunno i 40 anni di una società nata da una sua intuizione innovativa - quella di effettuare aste televisive, specializzando via via l'offerta sul settore dell’arte moderna e contemporanea, campo nel quale l'aziende vercellese è leader indiscussa.

Dai giorni della televisione in bianco e nero, l'attività delle aste è sempre cresciuta e si è consolidata nel corso del tempo, adattandosi ai nuovi mezzi di comunicazione digitale, sviluppandosi e creando veri e propri eventi. Tra i tanti come non ricordare l'asta benefica organizzata nel 2015 alla presenza del Premio Nobel Dario Fo che fu ospite, nel salone di via D'Adda, del pomeriggio in cui vennero battute le sue opere offerte per una causa benefica.

In città Meeting Art era stata uno sponsor attivo per diverse manifestazioni culturali e main sponsor della Pro Vercelli della stagione 2016 - 2017 come ha ricordato il presidente, Massimo Secondo, in una nota ufficiale in cui si esprime il cordoglio della società per la morte di Carrara.

Le esequie verranno officiate in forma strettamente privata come prevedono le vigenti disposizioni sanitarie: "Vercelli perde un uomo schietto, pragmatico, ricco di senso dell’umorismo", ha scritto un amico, ricordandolo attraverso i social.