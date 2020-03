Candia Lomellina, primi due casi di Covid-19 in paese

Continua il propagarsi del virus. Nella piccola Candia Lomellina, dove fino a domenica non si era registrato nessun caso di contagio, nel tardo pomeriggio il primo cittadino, Stefano Tonetti, ha pubblicato un videomessaggio sul profilo Facebook del comune per comunicare ai suoi concittadini la notizia che due residenti in paese sono risultati positivi al virus.

“E’ fondamentale rispettare le linee guida del Decreto Conte - ha spiegato - in modo da contenere la diffusione del Coronavirus. Manteniamo un atteggiamento non allarmista, ma allo stesso tempo dobbiamo essere prudenti e responsabili”.