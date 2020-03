Il Comune: "Per sanificare le strade non abbiamo usato candeggina"

Sanificazione delle strade: arriva il chiarimento del Comune dopo che, nella giornata di domenica, Arpa e assessorato regionale all'Ambiente avevano chiesto di non utilizzare candeggina (o per la precisione composti a base di ipoclorito di sodio) per la sanificazione di strade e aree pubbliche.

"In riferimento alla sanificazione in corso - si legge in una nota del Comune - a maggior chiarimento, si specifica che il Comune di Vercelli ha utilizzato un presidio medico chirurgico, disinfettante detergente a base di sali quaternari d’ammonio che sviluppa una forte azione microbicida e un abbattimento della carica batterica. Tale sostanza si può utilizzare per la disinfezione di pavimenti e superfici in genere di abitazioni, ospedali, scuole, alberghi, sale per riunioni, centri comunitari, palestre, passaggi comuni di piscine; mezzi di trasporto pubblico, servizi igienici, attrezzature e contenitori di rifiuti, luoghi di ricovero degli animali domestici; per la disinfezione della biancheria e degli oggetti in genere".

Il Comune precisa poi che "Le sue soluzioni non intaccano i metalli, la gomma, le plastiche, le vernici, il legno, le ceramiche, e altri materiali di uso corrente e possono indifferentemente essere usate per spruzzatura, strofinatura o immersione".