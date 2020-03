Cancellati i treni più usati dai pendolari: la protesta dei vercellesi

I vercellesi che, anche in tempo di Coronavirus, devono prendere il treno e andare a lavorare a Milano, hanno rilevato, con sconcerto, che il primo convoglio transita alle 7,49 dalla stazione di Vercelli.

Peggio ancora per chi è diretto a Torino: "il primo treno utile è il RV 2006 delle 08:09 - fanno notare giustamente arrabbiati i pendolari vercellesi di fronte alla "rimodulazione da Coronavirus" -; sono stati cancellati i RV 2004 delle 07:09 ed il RV 2002 delle 06:09 mentre i treni che viaggiano di fuori della fascia pendolare sono rimasti".

Un controsenso che dev'essere corretto. Nei giorni in cui praticamente nessuno esce di casa, se non è obbligato a raggiungere il posto di lavoro, il minimo che si possa fare è agevolare chi è costretto comunque a mantenere gli orari della vita quotidiana.

Una richiesta ovvia e sensata, che i vercellesi e non solo loro hanno immediatamente girato alla Regione.

Da Torino, tuttavia, arriva in risposta una nota generica sulla rimodulazione del trasporto pubblico locale.

«La frequentazione dei mezzi è precipitata con riduzioni anche del 97% - sottolinea l’assessore ai Trasporti della Regione Piemonte, Marco Gabusi -. È impressionante, ma è un dato positivo, perché significa che le persone stanno a casa. I servizi erogati sono equiparabili a quelli di un sabato in periodo estivo, con le scuole chiuse. Siamo in contatto con tutte le aziende per monitorare la situazione e siamo pronti ad operare ancora ulteriori riduzioni se il quadro generale di contenimento del virus lo richiederà».

L’Agenzia della mobilità piemontese ha contattato tutti i gestori dei servizi per sottolineare la necessità di contribuire a contenere la diffusione dell’epidemia, contemperando le necessità di garantire l’erogazione dei servizi minimi essenziali, di assicurare la tutela sanitaria dei lavoratori e dei passeggeri, di ripetere gli interventi di sanificazione e di proseguire con gli interventi quotidiani di disinfezione dei mezzi.

Importanti anche le misure organizzative richieste ai gestori: bloccare la salita e discesa dei viaggiatori dalla porta anteriore, favorendo l’utilizzo della porta centrale e posteriore; evitare la vendita di titoli di viaggio a bordo agevolando l’acquisto su canali alternativi; inibire l’accesso dell’area dell’autobus vicina al conducente e relativi posti a sedere, ad esempio la prima fila dei sedili e la relativa porzione di corridoio; mantenere la distanza interpersonale.

Le modifiche dei servizi sono comunicate all’utenza direttamente dalle aziende di trasporto attraverso i canali consueti, prediligendo siti e social. Oltre ai siti di Trenitalia (trenitalia.com), GTT (gtt.to.it), Agenzia della mobilità piemontese (mtm.torino.it), Servizio Ferroviario Metropolitano (sfmtorino.it) e Servizio Ferroviario Regionale (sfrpiemonte.it), muoversinpiemonte.it e muoversiatorino.it, informazioni specifiche vengono fornite da ogni singola azienda (elenco allegato).