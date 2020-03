Quando la Regione voleva tagliare Malattie infettive e Pneumologia

Dicembre 2014: arriva il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in Piemonte pensato dall’assessore Saitta e dal direttore Moirano.

Lì dentro c’erano tante cose che ci riguardavano, tra cui l’eliminazione dell’emodinamica e il declassamento dei reparti di malattie infettive e di pneumologia a strutture semplici.

Io allora ero consigliere comunale, di opposizione, e tutta l’opposizione si mobilitò per chiedere un consiglio comunale straordinario con la presenza dell’Assessore Saitta, che non venne.

Malattie infettive e Pneumologia non vennero tagliate (ma altre cose sì).

Ecco, ho pensato a questo oggi, quando ho letto che il nuovo decreto legge prevederà l’aumento del 100% dei posti letto in malattie infettive e pneumologia: che c’è voluto un piccolo virus per farci capire che tagliare la sanità è come togliere il respiro. E che emergenze come questa potrebbero ripetersi.