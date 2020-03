Caso sospetto in Tribunale, si sanifica tutto il castello

Giornata di sanificazione del tribunale di Vercelli che lunedì resta chiuso su disposizione della presidente, Michela Tamagnone.

Nei giorni scorsi si era verificato un sospetto caso di contagio da Covid-19 di un’impiegata amministrativa: la donna è rimasta a casa e i colleghi venuti in contatto con lei sono stati posti in quarantena fiduciaria.

Intanto, parte delle udienze indifferibili, come le convalide e le direttissime, sono state celebrate attraverso collegamenti in remoto. Una modalità che consente di limitare al massimo rischi per personale e avvocati.