Incendio di sterpaglie nei boschi di Gattinara

Vigili del Fuoco e carabinieri Forestali sono intervenuti, nel pomeriggio di domenica, per un principio di incendio nei boschi attorno a Gattinara, nella zona della Ca' d'Assi. L'incendio di sterpaglie secche è stato segnalato poco dopo le 15: una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Varallo, si è occupata di spegnere il rogo e di bonificare l’area boschiva in cui si è sviluppato l’incendio. Sul posto anche una pattuglia di Carabinieri Forestali per gli accertamenti.