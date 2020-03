BorgoVercelli, migliora il paziente positivo. Tre famiglie in quarantena - VIDEO

Era stato ricoverato in terapia intensiva a causa della febbre molto alta e lì gli è stata riscontrata la positività al Coronavirus. Immediatamente tutta la famiglia è stata messa in isolamento e posta sotto controllo medico secondo quanto è stato disposto dai protocolli nazionali.

Ma, grazie a un cocktail di farmaci messo a punto dallo Spallanzani di Roma le sue condizioni sono in miglioramento.

BorgoVercelli fa il tifo per un suo concittadino che si è ammalato in questi giorni: a dare notizie che si spera possano continuare a essere positive è il sindaco del paese, Mario Demagistri, in un video diffuso poco fa.

Il sindaco ha precisato poi che altre due famiglie sono state messe in quarantena su disposizione dell'Asl e che, per evitare assembramenti e possibili problemi, è stata disposta anche la chiusura del cimitero comunale.

Il Comune ha anche attivato alcuni servizi di consegna domiciliare a favore dei cittadini e ha fornito ai negozi del paese sostanze igienizzanti per cercar di garantire il massimo della prevenzione possibile.