I Comuni della Valsesia: "No al pendolarismo verso le seconde case"

In Valsesia i Comuni mettono in campo una serie di iniziative per scongiurare il pendolarismo di chi, dalla città, si sposta nelle seconde case per il week end o scambia le restrizioni imposte dal Decreto dell'11 marzo per un inatteso periodo di vacanza. I centri che ne dispongono, tra cui Alagna, hanno attivato i sistemi di videosorveglianza del territorio e, da qualche giorno, registrano le targhe delle vetture in entrata e in uscita dal territorio comunale.

“Verificati tutti gli accessi e saranno richieste le certificazioni che poi verranno sottoposte a controllo”, annuncia il sindaco Roberto Veggi attraverso il sito istituzionale dell'ente.

Intanto tutti i Comuni dell'alta valle, attraverso i social e i siti istituzionali, hanno diffuso un vademecum con le norme di comportamento responsabile da tenere in relazione agli spostamenti.

“Se la famiglia è domiciliata in Valsesia – spiegano i sindaci di Alagna, Mollia, Campertogno, Piode, Pila, Rassa, Scopello, Balmuccia, Boccioleto, Rimella, Cravagliana, Fobello, Cervatto e Vocca – può soggiornare nella propria casa attenendosi alle limitazioni imposte imposte dal decreto e non può uscire dal Comune di domicilio se non per comprovati motivi di necessità”.

Viceversa se solo parte del nucleo familiare è domiciliato in valle, non sono ammessi pendolarismi: “Lo spostamento da zone a elevata concentrazione di infezione alla valle può favorire l'infezione della popolazione locale, spesso anziana e dunque più a rischio”.

Dunque: chi per svariati motivi ha deciso di spedire in Valsesia parte del nucleo familiare deve rassegnarsi ad attendere la fine dell'emergenza per riabbracciare i congiunti: “Gli spostamenti dall'abitazione di residenza alla seconda casa non sono consentiti – ricordano i primi cittadini -. Abbiamo rafforzato i controlli nei Comuni e con le forze dell'ordine e ricordiamo che il non rispetto del dpcm è penalmente perseguibile”.

Nel frattempo, il Governo ha disposto la chiusura degli impianti sciistici: nessuno dunque rivedrà le immagini di sabato 7 marzo, con la gente in coda in attesa di raggiungere le piste.