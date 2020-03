Il tuo dominio è unico e originale? Controlla in rete il nome del tuo sito

Oggi tutti abbiamo la necessità di avere un proprio sito web, alcuni di noi desiderano avere un sito per cose personali, altri invece per ragioni di lavoro, o per attività commerciali, un sito è utilissimo proprio per promuovere a livello internazionale un'attività, la visibilità su internet è una cosa fondamentale per espandere e accrescere il proprio giro di affari, oppure anche semplicemente perché avere qualcosa di personale dove scrivere e condividere rendendo pubbliche le proprie passioni ed interessi; quel qualcosa a cui teniamo moltissimo. La rete è il mezzo più semplice e più immediato di promuovere qualsiasi tipo di prodotto, e di acquisire un potenziale cassetto clienti, oltretutto attraverso un sito ben fatto si possono fidelizzare i propri clienti, o anche i futuri clienti.

La piattaforma migliore che ti aiuta a scegliere il tuo dominio

Importantissimo per poter essere presenti sul web, in maniera unica, ovviamente di nomi di dominio ne esistono già tantissimi, quindi quando scegliamo il nostro nome di dominio abbiamo bisogno di uno strumento specifico, per controllare la validità del nome che abbiamo scelto, quindi parliamo di uno strumento mirato che ci può essere offerto gratuitamente da una piattaforma come ad esempio quello proposto da Shopify; che attraverso una un tools gratuito ci permette di controllare la disponibilità del dominio che ci siamo creati. Ecco perché il consiglio è: controlla la disponibilità del dominio con Shopify

Il dominio è importantissimo

Avere un sito web e significa trasmettere a livello globale importanti messaggi sia di marketing che di altro genere ovviamente questo è sottoposto alla possibilità di avere visibilità di essere cercati e trovati in rete, per fare questo il nostro sito deve essere creato e arricchito di tutti gli strumenti necessari, come ad esempio il nome di dominio. Il dominio è importantissimo poiché corrisponde all'indirizzo di casa nostra; se vogliamo essere trovati cosa facciamo? Diamo il nostro indirizzo così deve essere anche per un sito; un sito web deve essere più cercato, conosciuto, attraverso un nome, un determinato nome, che si traduce in dominio, ovvero l'indirizzo in rete del nostro portale, della nostra pagina, del nostro blog, quando decidiamo di avere un sito dobbiamo rivolgerci ad agenzie o a personaggi che si occupano di questo comparto, professionisti che sapranno consigliarci, guidarci nella scelta di tutti quegli strumenti che abbiamo già citato, tra i quali appunto il nome di dominio. Se vuoi che il tuo sito venga lanciato bene sul web assicurati che il dominio sia valido; originale e unico, controlla la disponibilità del dominio con Shopify