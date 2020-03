Doveva essere chiusa, secondo quanto disposto da Decreto emesso mercoledì sera. Invece aveva regolarmente convocato i clienti e il medico per effettuare le visite per il rinnovo della patente.

E, quando la Polizia stradale di Vercelli ha effettuato un controlli, vi ha trovato 18 persone in attesa di espletare visite e pratiche. A quel punto, per il titolare della struttura vercellese è scattata la denuncia e l’autoscuola è stata chiusa e proposta per la procedura di revoca.