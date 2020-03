Tragedia a Cavaglià, muore bambina di due anni

Tragedia a Cavaglià per la morte di una bambina di due anni. Nei giorni scorsi, è mancata la piccola Angela ma la notizia si è diffusa nella giornata di ieri, provocando sgomento e commozione tra gli abitanti del paese situato nel Basso Biellese. La piccola sarebbe mancata nel sonno, nella notte tra sabato e domenica. In queste ore, sui social, molti si sono stretti attorno alla famiglia, molto conosciuta in paese.

"Era una bimba dolcissima - ricorda attraverso i social la mamma di un bimbo del nido - compagna di classe di mio figlio. Un dramma tremendo".