"Ciao Steve, oggi la sirena dei Vigili del Fuoco suonerà in tuo ricordo"

"Questa sera, alle ore 21, suoneranno le campane della città e, subito dopo, suonerà la Sirena dei pompieri in ricordo di Stefano. Tutti insieme, dalle nostre abitazioni, potremo pregare per Steve, affinché ci protegga da Lassù e per la fine di questa pandemia". Con queste parole Roberto Francese, sindaco di Robbio, ha comunicato ai concittadini che, nella giornata di sabato, si sono svolti i funerali di Stefano Manzino, l'autista di 32 anni morto lunedì 2 marzo all'interno della General Packaging di Vercelli.

Manzino, a Robbio, era conosciutissimo anche per la sua attività nel corpo dei Vigili del Fuoco volontari. In sua memoria i coscritti avevano lanciato una raccolta di fondi a sostegno del distaccamento cittadino e avrebbero voluto ricordarlo con l'affetto che il giovane si era meritato in tutto il corso della sua purtroppo breve vita.

Ovviamente, le disposizioni collegate all'emergenza Coronavirus, hanno imposto una cerimonia privata e a porte chiuse nel cimitero di Robbio alla presenza dei soli parenti stretti come in questo momento prevede la normativa. Da qui la decisione del sindaco di ricordare il giovane a distanza, unendo nel lutto tutti i concittadini che non hanno potuto essere accanto alla compagna di Stefano, ai genitori e alla sorella.