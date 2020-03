Villata, nuovi casi e persone in quarantena

Nuovi casi positivi - e anche persone in quarantena obbligatoria - a Villata.

La segnalazione sui possibili nuovi casi di positività è arrivata nella giornata di venerdì dall'Asl che ha anche trasmesso al Comune la necessità di disporre la quarantena per alcune persoen venute in contatto con una persona positiva non residente in paese.

Le misure vengono messe in atto a tutela della salute di tutti, villatesi e non, è vengono affiancate anche da alcune raccomandazioni da parte dell'amministrazione comunale.

"A seguito di accordi presi nei giorni scorsi con impresa specializzata - spiega il sindaco attraverso il profilo istituzionale del Comune - comunico che nelle giornate di sabato, dalle 18 e sino al termine, e mercoledì 18 marzo dalle 19 e sino al termine avverrà un servizio completo di lavaggio e sanificazione di tutte le strade comunali. Nello scusarmi per il poco preavviso dovuto alla attuale emergenza e al carico di lavoro al quale le imprese sono sottoposte in questi giorni, vi chiedo, ove possibile, di restare in casa evitando spostamenti; chiudere porte, finestre e balconi; non esporre o stendere biancheria e indumenti; non porre all’esterno prodotti alimentari; non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade, mettendo al riparo anche abbeveratoi e ciotole".