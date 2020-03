Controlli nei supermercati su prodotti in vendita e rispetto della sicurezza

Fioccano segnalazioni, attraverso i social e i telefoni, su situazioni di possibile violazione rispetto alle norme previste dal Decreto di mercoledì. Nel mirino, in particolare, alcuni supermercati che, secondo le segnalazioni di vari cittadini, non rispetterebbero le norme in materia di accessi contingentati e di prodotti in vendita.

A farsi portavoce delle segnalazioni, nella mattina di sabato, è stato anche Gian Carlo Locarni, presidente del Consiglio comunale, che ha annunciato controlli da parte degli agenti della Polizia locale.

"Mi sono state segnalate vendita di generi non elencati nell’allegato del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assenza dell’opportunità delimitazione a tutela della salute degli addetti e dei clienti e quindi, in sostanza, situazioni di vendita non regolamentari", dice.

Annunciando i controlli, Locarni precisa che "Il mio intervento di segnalazione, oltre che una presa in carico dei dubbi dei cittadini, vuole essere a favore di tutti quei negozi di vicinato, di tutte quelle imprese piccole e medie che giocoforza sono obbligate a rimanere chiuse. Auspicando che si tratti di un malinteso e che tutti coloro che operano nella grande distribuzione si attengano alle regole, ricordiamoci che rimane fondamentale operare tutti nel rispetto delle regole per uscire quanto prima da questo periodo di emergenza".