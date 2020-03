Centro di Aiuto alla Vita: 5000 euro a sostegno dell'Asl

Il Centro di Aiuto alla Vita di Vercelli, che tante volte ha chiesto collaborazione, tante volte ha confidato nella generosità dei concittadini – e non è mai rimasto deluso – questa volta si mette dalla parte di chi vuole ricambiare l'appoggio ricevuto in tante occasioni.

"Con l’accordo di tutte le volontarie – spiega la presidente Viviava Bombonati - abbiamo deciso di devolvere 5.000 euro all’Asl di Vercelli, da impiegare nella lotta contro il Covid 19 che, con l’aiuto di tutti, sconfiggeremo certamente”.

Consapevoli che la gravissima emergenza sanitaria in atto avrà pesanti ripercussioni anche in futuro per le persone, per le famiglie, per il mondo, il Centro di Aiuto alla Vita ha deciso di operare su due fronti: sostenendo il lavoro senza sosta di medici e operatori sanitari e di cercando di contiuare a distanza l'assistenza alle famiglie in difficoltà.

“In questi giorni abbiamo dovuto chiudere il Centro, in osservanza alle disposizioni nazionali – spiega la presidente Bombonati – Ma siamo a disposizione per le emergenze e abbiamo fatto recapitare latte in polvere alle famiglie in difficoltà, con bimbi piccolissimi". Forse poco, rispetto all'attività solitamente svolta, ma moltissimo rispetto alla grande emergenza che tutta Italia sta vivendo: "La speranza è di poterci incontrare presto nella sede di via Monte di Pietà, per un sorriso e un abbraccio sincero. Per le emergenze il nostro numero è: 391.4283929".