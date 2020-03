Privati pronti a scendere in campo: via libera al ricovero dei positivi nelle strutture accreditate

Oltre il 40% dei posti letto di terapia intensiva - presenti in regime ordinario negli ospedali piemontesi - sono attualmente occupati dai pazienti Covid-19.

Il sistema sanitario piemontese, in regime ordinario, dispone infatti di 320 letti per cure ad alta intensità: i dati di venerdì pomeriggio dicono che, attualmente, sono ben 135 le persone positive che hanno bisogno di questo tipo di assistenza.

La Regione, per gestire l’emergenza, ha già creato ulteriori 100 posti riservati alle persone affette dal virus e ne sono prontamente attivabili altri 60, oltre a quelli ancora valutabili.

Ma per essere preparati a tutto, si mettono in campo anche i privati. Su proposta dell’Assessorato alla Sanità, la Giunta della Regione Piemonte ha approvato, venerdì, un provvedimento che consente a tutte le strutture private autorizzate di ospitare pazienti covid-19, in reparti e con percorsi separati, riconoscendo, oltre al valore della prestazione, anche un rimborso degli oneri sostenuti per la funzione covid-19.

In questo modo, le strutture private potranno soccorrere le strutture pubbliche nel garantire l’assistenza per i posti letto covid-19. Questi posti letto aggiuntivi covid-19 saranno finanziati principalmente dalle donazioni, fra cui quella della Compagnia di San Paolo per 4,7 milioni e da quelle che stanno pervenendo sul conto corrente regionale IT 29 H 02008 01152 000100689275, nonché mediante quanto raccolto dalle Aziende sanitarie regionali.

Allo stesso modo, viene consentito alle strutture autorizzate e accreditate (quelle che hanno un budget e già lavorano per il Servizio sanitario nazionale) di rimodulare ed estendere la propria offerta anche su posti letto accreditati, ma non contrattualizzati. Questo consentirà di supportare le strutture pubbliche che si dedicheranno prioritariamente alla cura di pazienti covid positivi.

Nei giorni scorsi, l’Amministrazione regionale aveva già autorizzato l’utilizzo del personale delle strutture private convenzionate (che oggi potrebbero avere un calo di attività) da parte delle strutture pubbliche, rimborsando i costi. In questo modo le strutture sanitarie pubbliche potranno disporre di più lavoratori.