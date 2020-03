Guardia medica, sospeso l'accesso diretto: triage telefonico obbligatorio

Dall'Asl Vercelli arriva un'ulteriore nuova disposizione riguardante la guardia medica.

"In relazione alla particolare situazione vissuta in questi giorni per l’emergenza coronavirus informiamo i cittadini che è stata disposta l'immediata sospensione dell'attività ambulatoriale a libero accesso alle sedi di Continuità Assistenziale. L’attività dovrà essere sempre preceduta da un triage telefonico effettuato dal Medico di Continuità Assistenziale anche per le prescrizioni farmaceutiche urgenti".

Viene sospeso l'accesso diretto agli Sportelli Unici Socio Assistenziali di Varallo, Scopello, Borgosesia, Coggiola, Cigliano e Santhià oltre che a quelli del distretto di Vercelli. Per le informazioni è possibile telefonare nei giorni e orari segnalati nella scheda allegata

