Coronavirus: 29 posti letto all'ospedale di Borgosesia

Dalle ore 22 di venerdì l'ospedale di Borgosesia sarà operativo in affiancamento all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli nella lotta al coronavirus: lo annuncia Alessandro Stecco, presidente della commissione regionale Sanità. Ci saranno dunque ancora più letti ancora a disposizione dei malati: con 25 posti per pazienti Covid ordinari e 4 posti di terapia intensiva.

“Tutto ciò espande la capacità di ricovero dei malati e di lotta per salvare loro la vita - spiega Stecco - rispettando le recenti disposizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha reso possibile implementare tale attività anche in Ospedali come quello di Borgosesia".

Parallelamente nella giornata di venerdì sono arrivati altri dispositivi di protezione individuale per tutto il personale sanitario in prima linea, grazie all’azione dell’assessorato regionale che ha rintracciato le forniture e le ha inviate alle Asl piemontesi, andando a porre progressivamente fine a quella carenza di forniture nei giorni scorsi dovuta a problemi di approvvigionamento dai tradizionale fornitori europei.