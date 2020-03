Evitare che l'ospedale di Vercelli collassi. Tutelare i dipendenti

Ecco la richiesta di CGIL CISL e UIL Vercellesi, all’indomani dell’incontro avvenuto in Prefettura di Vercelli, avvenuto ieri alla presenza anche del Sindaco di Vercelli e del Presidente della Provincia.

«Se l’Ospedale S. Andrea è stato individuato come presidio di quadrante dedicato all’emergenza Covid-19, allora gran parte delle attività non afferenti al Coronavirus vengano dirottate sugli altri ospedali che, ovviamente, dovranno essere messi nelle condizioni di farsene carico».

Ma non è tutto. I Sindacati aggiungono a gran voce che in tutti gli Ospedali della Provincia, S. Andrea in testa - si rende necessario adottare immediatamente tutti quei dispositivi di sicurezza idonei a garantire la salute dei pazienti e del personale dipendente. Del resto, le Organizzazioni Sindacali avevano già sottolineato le carenze organizzative e strutturali del S. Andrea in tempi non ancora emergenziali e, proprio per questo, il timore è che la difficile situazione epidemiologica in corso esasperi la situazione.



«Consentire a tutto il personale della nostra ASL di lavorare in sicurezza e con organici adeguati (l’ASL di Vercelli è l’Azienda con il più alto numero di dipendenti) è un modo, anche, di contenere il diffondersi dell’epidemia».