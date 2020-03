Consegna a domicilio di materiale per la raccolta rifiuti

Per agevolare i vercellesi in questo momento di emergenza sanitaria, a partire da lunedì 16 marzo i cittadini che necessiteranno di attrezzature per la raccolta differenziata dei rifuti (bidoncini, sacchi, open box per raccolta carta…) non saranno più tenuti a recarsi presso la sede aziendale di Strada per Asigliano in quanto sarà sospeso il servizio di distribuzione.Sarà invece sufficiente contattare il Numero Verde Ambiente per richiedere la prenotazione della consegna del materiale necessario, che sarà effettuata dal personale ASM nel giorno ed orario concordato, presso il domicilio del richiedente nel rispetto delle norme di sicurezza finalizzate al contenimento della diffusione del Coronavirus.



Si informa inoltre che ASM sta garantendo regolarmente tutti i i servizi di igiene del suolo e di raccolta rifiuti. Si invitano i cittadini, in tutti i casi, ma particolarmente in questo periodo, al rigoroso rispetto delle norme inerenti il corretto conferimento dei rifiuti evitando abbandoni fuori cassonetto. Si raccomanda infine di controllare le giornate di ritiro previste per le specifiche zone anche per il corretto conferimento nei contenitori condominiali.

ASM sta inoltre provvedendo, in accordo con l’Amministrazione Comunale, alla sanificazione di vie, portici, panchine, giochi bimbi utilizzando anche una lavastrade per il lavaggio e la sanificazione della principali strade della Città.