Ztl, prorogata la validità del pass

Slitta al 31 maggio la scadenza dei permessi per i residenti e per quanti, per vari motivi, devono accedere alla Ztl.

Lo ha disposto la giunta comunale nel corso della riunione che si è svolta nella giornata di giovedì, allungando di due mesi la validità dei documenti, che, solitamente, devono essere rinnovati entro il primo aprile.

Vista l'emergenza sanitaria in atto, con le relative restrizioni imposte per accedere agli uffici comunali, la proroga consentirà a circa 1500 persone di evitare di muoversi per andare negli uffici della Polizia locale a rinnovare il permesso.