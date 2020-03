Una "casa di giorno" per gli ospiti del dormitorio

Una sistemazione diurna per gli ospiti del dormitorio cittadino, rimasto aperto in questa situazione di emergenza per la sua insostituibile funzione sociale.

L'aveva chiesta il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, Michelangelo Catricalà, ricordano che, sulla base delle norme di gestione della struttura, affidata alla Caritas, gli ospiti devono lasciare le stanze al mattino e possono farvi rientro solo per l'ora di cena.

Grazie all'impegno del Settore Politiche sociali del Comune, della Caritas stessa e dell'associazione Don Luigi la soluzione è stata trovata: alcuni degli uomini potranno restare tutto il giorno al convento del Billiemme, gli altri saranno ospitati alla Comunità dell'Aravecchia. Per il pranzo potranno far riferimento alla mensa popolare (come avviene abitualmente) o all’associazione don Luigi.

"Ottime notizie per tutti loro", commenta Catricalà ringraziando enti e volontari che si sono impegnati per trovare una soluzione.